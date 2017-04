Tennis: Beck verliert in Charleston gegen Wozniacki

erschienen am 06.04.2017



Fed-Cup-Spielerin Annika Beck ist beim Sandplatzturnier in Charleston/South Carolina in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 23-Jährige aus Bonn unterlag der ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 5) nach 1:33 Stunden mit 5:7, 1:6. Vor Beck waren bereits Andrea Petkovic (Darmstadt) und Mona Barthel (Neumünster) nach ihren Auftaktsiegen gescheitert.

Damit ist Laura Siegemund (Metzingen) die letzte verbliebene Deutsche beim mit 776.000 Dollar dotierten Turnier auf grünem Sand. Die Nummer 37 des WTA-Rankings trifft nach ihrem Erfolg über Venus Williams (USA/Nr. 3) im Achtelfinale auf Lucie Safarova (Tschechien/Nr. 15).