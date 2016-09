Tennis: Berrer scheitert in Runde eins

erschienen am 28.09.2016



Tennisprofi Michael Berrer (Stuttgart) ist beim ATP-Turnier im chinesischen Chengdu in der ersten Runde gescheitert. Der 36 Jahre alte Qualifikant verlor gegen den an Nummer fünf gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas 4:6, 7:5, 3:6. Berrer war der einzige deutsche Starter in Chengdu.

Das Spiel hatte bereits am Dienstag begonnen, war allerdings aufgrund anhaltender Regenfälle beim Stand von 1:3 aus Sicht von Berrer im dritten Satz unterbrochen worden.