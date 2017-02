Tennis: Brown sagt Start in Memphis ab - Nachgerückter Becker gleich raus

erschienen am 15.02.2017



Tennisprofi Dustin Brown hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Memphis kurzfristig abgesagt. Der 32-Jährige aus Winsen/Aller teilte am Mittwochabend (MEZ) via Twitter mit, er werde aufgrund anhaltender Rückenprobleme nicht zu seinem Erstrundenmatch gegen den Kasachen Michail Kukuschkin antreten.

Für Brown rückte Benjamin Becker (Orscholz) als Lucky Loser bei dem mit 720.410 Dollar dotierten Hartplatzturnier ins Hauptfeld nach. Gegen Kukuschkin stand der 35-Jährige beim 3:6, 4:6 allerdings auf verlorenem Posten.