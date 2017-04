Tennis: Geburtstagskind Struff gewinnt Auftaktmatch in Barcelona

erschienen am 25.04.2017



Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist an seinem 27. Geburtstag in die zweite Runde des ATP-Turniers in Barcelona eingezogen. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein setzte sich gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 7:5, 6:3 durch und trifft nun auf den an Position sechs gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut.

Ausgeschieden ist derweil Dustin Brown (32). Der Weltranglisten-75. aus Winsen/Aller unterlag dem Australier Bernard Tomic nach 1:40 Stunden 5:7, 6:4, 2:6 und verpasste damit ein Zweitrundenduell mit dem Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien).

Neben Struff und Brown sind drei weitere Deutsche beim mit 2,37 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier am Start. Alexander und Mischa Zverev (Hamburg) sowie Philipp Kohlschreiber (Augsburg) stehen nach einem Freilos bereits in Runde zwei.