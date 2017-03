Tennis: Görges erreicht Runde zwei in Indian Wells

erschienen am 09.03.2017



Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) steht beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells als zweite Deutsche in der zweiten Runde. Die 28-Jährige bezwang in ihrem Auftaktmatch Ajla Tomljanovic (Kroatien) mit 7:5, 6:2 und trifft nun auf die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Samantha Stosur (Australien/Nr. 16). US-Open-Gewinnerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2), deren Rückkehr auf Platz eins der Weltrangliste am 19. März nach der Absage von Rivalin Serena Williams (USA) bereits feststeht, hatte für die erste Runde Runde ein Freilos bekommen.

Im Gegensatz zu Görges hatten Laura Siegemund (Metzingen) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) bereits am Mittwoch ihre Erstrundenbegegnungen verloren. Von den deutschen Spielerinnen schlagen beim mit 7,7 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste außerdem noch Annika Beck (Bonn), Mona Barthel (Neumünster) und Andrea Petkovic (Darmstadt) auf. Petkovic würde im Falles eines Auftakterfolges auf ihre Fed-Cup-Kollegin Kerber treffen.