Tennis-Ikone Evert rät Kerber zu "furchtlosem Spiel"

erschienen am 24.03.2017



Tennis-Ikone Chris Evert hat der Weltranglistenersten Angelique Kerber nach einer bislang durchwachsenen Saison zu einem mutigeren Spiel geraten. Die Kielerin müsse wieder "ein bisschen furchtloser, riskanter und aggressiver" agieren, sagte Evert am Rande des WTA-Turniers in Miami bei ESPN und meinte: "Sie hat es ja nach wie vor spielerisch drauf. Ich denke, es spielt sich alles in ihrem Kopf ab. Daran muss Angie arbeiten."

Die 62-jährige Amerikanerin ist der Meinung, dass Kerber trotz ihrer Grand-Slam-Triumphe in Melbourne und New York 2016 zu oft in alter Muster verfällt. "In dieser Saison spielt Angie wieder ein bisschen so wie vor zwei Jahren, als sie in den Top 5 stand, aber eben nicht die Nummer eins war", erklärte die 18-malige Major-Siegerin Evert, die sich bereits des öfteren als Kerber-Fan geoutet hatte.

Am Freitag trifft die topgesetzte Kerber (29) in ihrem Auftaktmatch in Miami auf die Chinesin Duan Ying-Ying. Bei der mit 6,99 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung im Crandon Park hatte die Linkshänderin 2016 das Halbfinale erreicht.

Fed-Cup-Spielerin Kerber sucht nach einem überragenden letzten Jahr, in dem sie unter anderem auch das Wimbledon-Finale erreicht und bei Olympia in Rio de Janeiro die Silbermedaille gewonnen hatte, momentan noch nach ihrer Konstanz.