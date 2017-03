Tennis: Kohlschreiber im Viertelfinale von Dubai

erschienen am 01.03.2017



Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat beim ATP-Turnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Der 33-Jährige gewann gegen den Russen Daniil Medwedew in 76 Minuten mit 6:4, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf den Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien) oder den Spanier Guillermo Garcia-Lopez.

Kohlschreiber ist bei dem mit 2,61 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier der letzte verbliebene Deutsche. Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dustin Brown (Winsen/Aller) waren in der ersten Runde ausgeschieden.