Tennis: Kvitova wirft nÃ¤chsten Trainer raus

Tennis: Kvitova wirft nächsten Trainer raus

erschienen am 06.09.2016



Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (26) hat sich zum zweiten Mal in diesem Jahr von ihrem Trainer getrennt. Einen Tag nach dem Achtelfinalaus bei den US Open gegen das deutsche Tennis-Ass Angelique Kerber (Kiel) gab die Tschechin bekannt, dass sie nicht länger von Frantisek Cermak betreut wird.

Kvitova, 2011 und 2014 Turniersiegerin in Wimbledon, hatte im Januar nach sieben Jahren die Zusammenarbeit mit David Kotyza beendet. Fast drei Monate später übernahm Doppel-Spezialist Cermak den Posten und führte Kvitova bei den Olympischen Spielen zu Bronze.

SID us eh