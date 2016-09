Tennis: Maria unterliegt in Guangzhou Kroatin Konjuh

erschienen am 19.09.2016



Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist beim WTA-Turnier in Guangzhou in China bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-118. unterlag der an Nummer drei gesetzten Kroatin Ana Konjuh in knapp einer Stunde Spielzeit klar in zwei S├Ątzen mit 2:6 und 2:6.