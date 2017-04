Tennis: Maria verspielt Führung in Istanbul

erschienen am 25.04.2017



Nach Andrea Petkovic ist auch Tatjana Maria beim WTA-Turnier in Istanbul in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-103. aus Bad Saulgau unterlag der an Position drei gesetzten Rumänin Irina-Camelia Begu trotz einer 4:1-Führung im entscheidenden Satz 6:1, 1:6, 5:7. Petkovic hatte bereits am Montag überraschend gegen die 16 Jahre alte Ukrainerin Dajana Jastremska verloren.