Tennis: Marterer verpasst erneut ersten Sieg auf ATP-Tour

erschienen am 02.05.2017



Tennis-Profi Maximilian Marterer muss weiter auf seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour warten. Beim Turnier in München unterlag der 21 Jahre alte Nürnberger nach großem Kampf dem Südkoreaner Hyeon Chung mit 6:7 (10:12), 6:4, 3:6 und verlor in 2:18 Stunden auch das siebte Erstrunden-Match seiner Karriere.

Der 128. der Weltrangliste, der eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte, ist bei den BMW Open zudem als erster der insgesamt zehn deutschen Starter ausgeschieden. Chung trifft im Achtelfinale am Donnerstag auf den an Nummer eins gesetzten Franzosen Gael Monfils.