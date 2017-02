Tennis: Mayer sagt Start in Dubai kurzfristig ab

erschienen am 28.02.2017



Tennisprofi Florian Mayer (Bayreuth) hat seinen Start beim ATP-Turnier in Dubai kurz vor seinem Auftaktmatch gegen Ferndano Verdasco (Spanien) am Dienstag abgesagt. Als Grund wurde eine nicht näher definierte Erkrankung genannt. Für Mayer rückte als Lucky Loser Andreas Seppi ins Hauptfeld.

Der Weltranglisten-47. Mayer wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Sieg. Bei seinen vier Turnierteilnahmen 2017 war der 33-Jährige jeweils in der ersten Runde gescheitert.

Beim mit 2,6 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier im Wüstenemirat Dubai sind am Dienstag aus deutscher Sicht noch Dustin Brown (Winsen/Aller) und Jan-Lennard Struff (Warstein) im Einsatz. Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hatte bereits am Montag das Achtelfinale erreicht.