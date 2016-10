Tennis: Mischa Zverev erreicht Viertelfinale in Basel

erschienen am 27.10.2016



Qualifikant Mischa Zverev (Hamburg) ist beim ATP-Turnier in Basel ins Viertelfinale eingezogen. Der 29-Jährige gewann am Donnerstagabend im Achtelfinale gegen Guido Pella aus Argentinien souverän mit 6:4, 6:2. In der nächsten Runde des mit 2,1 Millionen Euro dotierten Hartplatzturniers wartet mit dem Schweizer Stan Wawrinka (Nr. 1) eine ungleich schwerere Aufgabe.

Dagegen ist Florian Meyer (Bayreuth/Nr. 55) ausgeschieden. Der 33-Jährige unterlag dem Luxemburger Gilles Müller mit 3:6, 2:6.