Tennis: Mischa Zverev im Halbfinale von Genf - Stebe ausgeschieden

erschienen am 25.05.2017



Mischa Zverev steht beim ATP-Turnier in Genf im Halbfinale. Der Hamburger gewann am Donnerstag die Viertelfinal-Partie gegen den an Position fünf gesetzten US-Amerikaner Steve Johnson mit 6:4, 7:5. Ausgeschieden ist dagegen Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz), der gegen den Russen Andrej Kusnezow 2:6, 6:1, 5:7 verlor.

Im Semifinale trifft der 29-Jährige Zverev, der seinen ersten Matchball nach 1:35 Stunden verwandelte, auf den Weltranglistenvierten Kei Nishikori (Japan/Nr. 2).