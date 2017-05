Tennis: Mischa Zverev im Viertelfinale von Genf

erschienen am 24.05.2017



Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Genf ins Viertelfinale eingezogen. Der Hamburger setzte sich im Achtelfinale gegen den an Nummer vier gesetzten amerikanischen Aufschlagriesen John Isner nach 2:00 Stunden mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 durch und trifft im Viertelfinale auf Steve Johnson (USA/Nr.5).

Bei der mit 540.310 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung in der Schweiz steht aus deutscher Sicht noch Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) in der Runde der letzten 16. Der 26-Jährige trifft am Nachmittag auf Janko Tipsarevic (Serbien).