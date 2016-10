Tennis: Mischa Zverev siegt sensationell gegen Wawrinka

erschienen am 28.10.2016



Qualifikant Mischa Zverev (Hamburg) ist beim ATP-Turnier in Basel nach einem Sensationserfolg gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (Schweiz) ins Halbfinale eingezogen. Der 29-Jährige, nach starken Leistungen der letzten Wochen derzeit die Nummer 72 der Weltrangliste, bezwang den topgesetzten Lokalmatadoren am Freitag in der Runde der besten Acht mit 6:2, 5:7, 6:1.

Am Samstag kämpft Zverev, der erst vor zwei Wochen in Shanghai den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (Serbien) im Viertelfinale an den Rand einer Niederlage gebracht hatte, um seinen ersten Finaleinzug auf der ATP-Tour seit 2010 in Metz/Frankreich. Sein Gegner ist der frühere US-Open-Sieger Marin Cilic (Kroatien/Nr. 4).