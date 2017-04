Tennis: Murray scheitert im Achtelfinale von Monaco

erschienen am 20.04.2017



Der Weltranglistenerste Andy Murray (Großbritannien) ist beim ATP-Turnier in Monte Carlo überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen den Spanier Albert Ramos (Nr. 15) unterlag der 29-Jährige nach 2:35 Stunden 6:2, 2:6, 5:7. Beim Masters in Indian Wells/Kalifornien war der Schotte im März gar in seinem Auftaktmatch gescheitert.

Im Duell mit dem Iberer verspielte Murray im entscheidenden dritten Satz eine 4:0-Führung und brachte seinen Gegner selbst zurück ins Spiel. Ramos verwandelte in einem umkämpften letzten Aufschlagspiel seinen zweiten Matchball. Er trifft nun auf den Kroaten Marin Cilic (Nr. 5).

Die Niederlage ist das nächste Kapitel in der bislang durchwachsenen Saison des Briten. Auch bei den Australian Open im Januar war bereits im Achtelfinale gegen den Hamburger Mischa Zverev für ihn Endstation.

Aus deutscher Sicht trifft am Donnerstag Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 14) an seinem 20. Geburtstag in der Runde der letzten 16 auf den Melbourne-Finalisten Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4). Außerdem spielt der Warsteiner Jan-Lennard Struff gegen den Argentinier Diego Schwartzmann.