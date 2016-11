Tennis: Murray startet mit Sieg ins ATP-Finale

erschienen am 14.11.2016



Der neue Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray ist mit einem souveränen Sieg ins ATP-Saisonfinale in London gestartet. Der Brite setzte sich am Montag gegen den Kroaten Marin Cilic (Nr. 7) in der Gruppe "John McEnroe" 6:3, 6:2 durch. Gruppengegner Kei Nishikori (Japan/Nr. 5) schlug zudem in seinem ersten Match den an Position drei gesetzten US-Open-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz in nur 68 Minuten 6:2, 6:3.

"Es war gegen Stan nicht einfach, aber ich habe heute ein gutes Spiel gemacht", sagte Nishikori. Der Japaner, der noch kein Grand-Slam-Turnier für sich entschieden hat, revanchierte sich damit für die Halbfinal-Niederlage bei den US Open im September. In New York gewann Wawrinka damals anschließend das Endspiel gegen Novak Djokovic.

Für den dreimaligen Grand-Slam-Gewinner Murray geht es in London vor allem um die Verteidigung von Rang eins der Weltrangliste. Dafür muss er mindestens so erfolgreich abschneiden wie Verfolger Djokovic, der das Turnier in den vergangenen vier Jahren für sich entschieden hatte. Der Serbe, der 122 Wochen ununterbrochen Branchenführer war, hatte vergangene Woche die Spitze an Murray verloren.

Der entthronte Djokovic hatte am Vortag in der zweiten Turniergruppe "Ivan Lendl" sein Auftaktmatch gegen den Österreicher Dominic Thiem gewonnen. Zudem besiegte der Kanadier Milos Raonic Gael Monfils aus Frankreich.