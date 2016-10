Tennis: Petkovic im Viertelfinale von Luxemburg - Zverev in Stockholm weiter

erschienen am 19.10.2016



Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Luxemburg ihr erstes Viertelfinale auf der Tour seit fast acht Monaten erreicht. Gegen die an Position vier gesetzte Französin Caroline Garcia zeigte die auf Weltranglistenposition 57 abgerutschte Darmstädterin eine starke Vorstellung und siegte deutlich mit 6:1, 6:1. Ihre Viertelfinalgegnerin ist Lauren Davis aus den USA.

Toptalent Alexander Zverev zog beim ATP-Turnier in Stockholm ebenfalls ins Viertelfinale ein. Der an Nummer vier gesetzte 19-Jährige bezwang Adrian Mannarino aus Frankreich mit 7:5, 6:4 und trifft nun auf seinen Hamburger Kollegen Tobias Kamke oder Radu Albot (Montenegro).

In Luxemburg schied Sabine Lisicki (Berlin) derweil im Achtelfinale aus. Die frühere Wimbledon-Finalistin unterlag gegen die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 2) mit 6:3, 2:6, 3:6 ebenso in der Runde der letzten 16 wie Mona Barthel (Neumünster), die 1:6, 4:6 gegen die Schwedin Johanna Larsson verlor.

In Moskau erreichte Julia Görges (Bad Oldesloe) durch ein 7:5, 6:0 gegen die an Nummer fünf gesetzte Russin Jelena Wesnina das Achtelfinale, wo in Daria Kassatkina (Nr. 8) die nächste Lokalmatadorin wartet.

Beim ATP-Turnier in Stockholm ereilte Benjamin Becker bereits in der ersten Runde das Aus. Der Orscholzer unterlag Jürgen Zopp (Estland) mit 3:6, 4:6. In Antwerpen war für Qualifikant Yannick Maden (Stuttgart) in Runde eins erwartungsgemäß gegen den Franzosen Gilles Simon (Nr. 5) mit 3:6, 2:6 Endstation.