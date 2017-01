Tennis: Petkovic in Hobart ausgeschieden

erschienen am 10.01.2017



Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) ist beim WTA-Turnier in Hobart/Australien im Achtelfinale ausgeschieden und hat damit ihre Generalprobe für die am kommenden Montag beginnenden Australian Open verpatzt. Die Weltranglisten-55. unterlag in der zweiten Runde gegen "lucky loser" Veronica Cepede aus Paraguay mit 3:6, 6:0, 4:6. Nach dem Aus von Annika Beck aus Bonn in der ersten Runde ist bei dem Hartplatzturnier in Tasmanien keine deutsche Spielerin mehr im Wettbewerb.