Tennis: Petkovic in Hobart weiter

erschienen am 09.01.2017



Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Turnier in Hobart/Australien die zweite Runde erreicht. Die Weltranglisten-55. setzte sich gegen die US-Amerikanerin Nicole Gibbs nach 59 Minuten mit 6:4, 6:0 durch. Bei der Generalprobe für die am kommenden Montag beginnenden Australian Open in Melbourne trifft Petkovic nun auf Veronica Cepede aus Paraguay.

Die Metzingerin Laura Siegemund unterlag dagegen in Sydney der Slowakin Dominika Cibulkova, die das WTA-Finale 2016 im Endspiel gegen die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber (Kiel) gewonnen hatte, deutlich mit 2:6, 0:6. Kerber hat in der australischen Metropole in der ersten Runde ein Freilos.