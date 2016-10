Tennis-Rüpel Kyrgios sagt Turnierteilnahme wegen NBA-All-Star-Game ab

erschienen am 19.10.2016



Der zurzeit gesperrte Tennis-Rüpel Nick Kyrgios hat seinen Start beim ATP-Turnier in Rotterdam im Februar 2017 abgesagt, um stattdessen am Promi-Basketballspiel im Rahmen des "All Star Game" der NBA teilzunehmen. Wie Turnierdirektor Richard Krajicek am Mittwoch beim niederländischen TV-Sender NOS erklärte, wurde der Australier auf eigenen Wunsch aus seinem Vertrag entlassen. "Für Kyrgios ist seine Leidenschaft wichtiger als seine Profession", sagte der ehemalige Tennis-Profi.

Man habe zuletzt in China gesehen, was passiere, wenn Kyrgios "tennismüde" sei, so Krajicek weiter: "Das wollten wir nicht. Wenn er jede Woche nur auf Tennis fokussiert ist, hat er einen Burnout. Er braucht Abwechslung." Kyrgios hatte sich bei seiner Zweitrunden-Niederlage in Shanghai gegen den Hamburger Mischa Zverev mit Zuschauern angelegt und einige Punkte aufreizend lustlos abgeschenkt. Der 21-Jährige war daraufhin von der Spielervereinigung ATP für acht Wochen gesperrt und mit einer Geldstrafe belegt worden.