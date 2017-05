Tennis: Sieben Deutsche beim WTA-Turnier in Nürnberg

erschienen am 19.05.2017



Die deutschen Tennisspielerinnen Tatjana Maria (Bad Saulgau), Katharina Hobgarski (Neunkirchen) und Katharina Gerlach (Essen) haben Wildcards für das WTA-Turnier in Nürnberg (20. bis 27. Mai) erhalten. Dies teilte der Veranstalter des Nürnberger Versicherungscups am Freitag mit. Zusätzlich sind Julia Görges (Bad Oldesloe), Annika Beck (Bonn), Carina Witthöft (Hamburg) und Laura Siegemund (Metzingen) dabei. Damit sind insgesamt sieben deutsche Spielerinnen gemeldet.

Anna Zaja, Lena Rüffer und Lara Schmidt haben zudem die Chance, sich über die Qualifikation in das Hauptfeld zu spielen.