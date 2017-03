Tennis: Siegemund und Maria scheitern an Auftakthürde

erschienen am 09.03.2017



Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist bereits in der ersten Runde des WTA-Turniers im kalifornischen Indian Wells gescheitert. Die 29-Jährige unterlag der Belgierin Yanina Wickmayer 3:6, 6:3, 4:6. Zuletzt war die Weltranglisten-37. beim Turnier in Dubai in der zweiten Runde ausgeschieden.

Auch für Tatjana Maria (Bad Saulgau) verlief die erste Runde enttäuschend. Nachdem sich die Weltranglisten-101. über die Qualifikation ins 96er-Feld gespielt hatte, unterlag sie der US-Amerikanerin Madison Brengle mit 4:6, 2:6.