Tennis: Siegemund verletzt in Nürnberg ausgeschieden - Witthöft schlägt Görges

erschienen am 24.05.2017



Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen) hat sich beim WTA-Turnier in Nürnberg eine Verletzung am rechten Knie zugezogen und muss um ihre Teilnahme an den French Open (ab Sonntag) bangen. Die 29-Jährige gab im Achtelfinale gegen die Tschechin Barbora Krejickova beim Stand von 6:4, 5:5 auf.

Carina Witthöft (Hamburg) gewann am Mittwoch das Duell der deutschen Fed-Cup-Sielerinnen gegen Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 6) mit 6:1, 7:5 und trifft nun auf Krejickova. Wie Görges schied auch Tatjana Maria (Bad Saulgau) in der Runde der letzten 16 aus. Die 29 Jahre alte Wildcard-Starterin unterlag der an Nummer sieben gesetzten Kasachin Jaroslawa Schwedowa mit 2:6, 4:6. Annika Beck (Bonn) scheiterte bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Nürnberger Versicherungscup mit 5:7, 2:6 an der topgesetzten Titelverteidigerin Kiki Bertens (Niederlande).

Stuttgart-Siegerin Siegemund stürzte und wurde unter Tränen und mit einer Bandage auf einer Trage vom Platz gebracht. Eine Diagnose stand zunächst aus. "Laura war in der Form ihres Lebens", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner, "ich hatte ihr auch in Paris einiges zugetraut. Jetzt müssen wir erst einmal abwarten, was genau passiert ist."