Tennis: Struff scheitert in Wien an Auftakthürde Isner

erschienen am 24.10.2016



Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Turnier in Wien in der ersten Runde ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Qualifikant verlor am Montag sein Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner John Isner mit 7:6 (7:1), 3:6, 4:6 und verpasste den Einzug ins Achtelfinale.

Beim Hartplatzturnier in der österreichischen Hauptstadt sind noch zwei weitere deutsche Tennisprofis am Start. Benjamin Becker (Orscholz) spielt in der ersten Runde gegen den an Nummer sechs gesetzten Jo-Wilfried Tsonga, auch Philipp Kohlschreiber (Augsburg) trifft im Duell mit Stephane Robert auf einen Franzosen.