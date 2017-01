Tennis: Williams-Schwestern raus in Auckland - Görges im Viertelfinale

03.01.2017

freiepresse.de

Annaberg

Bernd März

Vliesstoffhersteller baut weiteren Standort in den USA auf

Mildenau. Das erzgebirgische Unternehmen Norafin will seine Stellung in Nordamerika stärken. 18 Millionen US-Dollar werden investiert. Aufgrund der reichen Wasservorkommen entsteht das neue Werk in North Carolina. Geschäftsführer André Lang hat aber bereits einen weiteren Kontinent im Blick. weiterlesen