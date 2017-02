Termin für Nachholspiel steht: Chemnitzer FC am 8. März gegen Lotte

erschienen am 27.02.2017



Lotte (dpa) - Der Chemnitzer FC bestreitet das ausgefallene Spiel der 3. Fußball-Liga bei Sportfreunde Lotte am 8. März (19.00 Uhr). Der Deutsche Fußball-Bund gab den neuen Termin am Montag bekannt. Die ursprünglich für vergangenen Samstag vorgesehene Partie war wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.