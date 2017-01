Terrordrohungen und Randale: Steelers-Assistenzcoach Porter festgenommen

erschienen am 09.01.2017



Ein gewalttätiger Ausraster von Assistenzcoach Joey Porter hat bei den Footballern der Pittsburgh Steelers den Jubel über den Einzug ins Play-off-Viertelfinale der US-Profiliga NFL gedämpft. Der 39-Jährige wurde am Sonntag nach Polizeiangaben nur wenige Stunden nach dem 30:12 der Steelers gegen die Miami Dolphins wegen Randale in einer Bar mit Terrordrohungen, mehreren Körperverletzungsdelikten, Widerstand gegen Polizisten und Trunkenheit festgenommen.

Die Hintergründe für den Zwischenfall in einer beliebten Gaststätte von Pittsburgh, insbesondere auch die Drohungen des Super-Bowl-Siegers von 2006 mit Terrorangriffen, blieben zunächst noch unklar. Gesichert sind bislang nur Informationen, dass die Polizei vom Sicherheitspersonal der Bar wegen Porters Gewaltausbruch alarmiert wurde. Die Steelers bestätigten bislang lediglich eigene Nachforschungen zu dem Vorfall und lehnten weitergehende Kommentare ab.