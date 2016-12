Teuerster Wintertransfer: Oscar für rund 70 Millionen Euro von Chelsea nach Shanghai

erschienen am 23.12.2016



Der nächste namhafte Fußball-Profi folgt dem Lockruf des großen Geldes aus Fernost: Der brasilianische Nationalspieler Oscar wechselt im Januar vom FC Chelsea zum chinesischen Klub Shanghai SIPG. Dies bestätigten die Klubs am Freitag. Der 25-jährige Oscar soll in Shanghai 417.000 Euro nach Steuern pro Woche kassieren. Als Ablöse sind 71,5 Millionen Euro im Gespräch.

Für Chelsea wäre diese Summe Klubrekord, zudem wäre der Offensivspieler der teuerste Wintertransfer überhaupt. Chelsea selbst hielt die alte Rekordmarke mit dem Transfer von Fernando Torres im Jahr 2011 für 58,5 Millionen Euro vom FC Liverpool.

In Shanghai wird Oscar, der bei Chelsea noch bis 2019 unter Vertrag stand, an der Seite seines Landsmannes Hulk (30) auf Torejagd gehen. Den Stürmer hatte der Klub im vergangenen Sommer für rund 56 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg verpflichtet.