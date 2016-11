Thiago und Bartra in Spaniens Aufgebot

erschienen am 04.11.2016



Die Bundesliga-Profis Thiago (Bayern München) und Marc Bartra (Borussia Dortmund) stehen im Aufgebot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele. Nationaltrainer Julen Lopetegui nominierte das Duo für das WM-Qualifikationsspiel am 12. November gegen Mazedonien in Granada und für das Testspiel drei Tage später in London gegen Gastgeber England.

Münchens Defensivspieler Javi Martinez dagegen fehlt im 25-köpfigen Kader ebenso verletzt wie die Stamminnenverteidiger Piqué (FC Barcelona) und Sergio Ramos (Real Madrid). Bayern-Profi Juan Bernat wurde wie in den vergangenen Monaten bei der Nominierung nicht berücksichtigt.