Thiem gibt auf: Del Potro zurÃ¼ck im Viertelfinale der US Open

Thiem gibt auf: Del Potro zurück im Viertelfinale der US Open

erschienen am 05.09.2016



Juan Martin del Potro steht zum ersten Mal seit vier Jahren im Viertelfinale der US Open. Der Olympiazweite aus Argentinien profitierte gegen Dominic Thiem beim Stand von 6:3, 3:2 von der Aufgabe des Österreichers. Der Weltranglistenzehnte Thiem klagte über Schmerzen im rechten Knie. Del Potro trifft in der Runde der besten Acht auf Stan Wawrinka (Schweiz/Nr. 3) oder Ilya Martschenko (Ukraine).

"Hier fühle ich mich wie zu Hause", sagte del Potro, der 2009 in Flushing Meadows seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte: "Ich weiß nicht, ob ich heute besser bin als damals, aber ich höre nicht auf zu träumen." Del Potro ist nach vier Matches ohne Satzverlust.

Der 27-Jährige war dank einer Wildcard ins Turnier gerutscht, nach drei Operationen am linken Handgelenk belegt del Potro derzeit Platz 142 im Ranking. Als Viertelfinalist schlechter platziert war zuletzt Jimmy Connors (USA) bei seinem legendären Lauf vor 25 Jahren, der ihn im Alter von 39 Jahren bis ins Halbfinale der US Open brachte.