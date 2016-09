Ticket-Skandal: IOC-Darstellung von Bachs Rolle durch Emails fraglich

erschienen am 13.09.2016



Präsident Thomas Bach hat im Ticket-Skandal beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) um Exekutivmitglied Patrick Hickey (Irland) womöglich eine andere Rolle eingenommen als bislang offiziell dargestellt. Von der brasilianischen Polizei veröffentlichte E-Mails zwischen Hickey und IOC-Vertretern lassen den Anschein entstehen, dass Bach die von Hickey eingeforderte Sonderrolle der umstrittenen Firma THG Sports beim Verkauf von Tickets aus dem irischen Kontingent für die Spiele in Rio de Janeiro zumindest gebilligt haben könnte. Das berichtet der Branchendienst insidethegames.

In dem veröffentlichten E-Mail-Verkehr zwischen Hickey und den IOC-Direktoren Christophe Dubi und Pere Miro weist der Ire auf ein angebliches Abkommen zur Einbindung der THG als Subpartner des irischen Olympischen Komitees hin. Bach, schrieb Hickey in einer E-Mail, "bestätigte, dass er dies akzeptiert".

Das IOC wollte die neuen Informationen nicht kommentieren und verwies in dieser Angelegenheit auf seine früheren Darstellungen. Demnach ist der Präsident weder in die Auswahl der offiziellen Kartenverkäufer ATR noch in die Gestaltung von Verträgen mit den Ticket-Partnern eingebunden gewesen. Laut IOC hatte das Organisationskomitee von Rio die THG als offiziellen Partner für den Ticketvertrieb abgelehnt und das IOC diese Entscheidung unterstützt.

Hickey war am 17. August in Rio verhaftet worden. Der 71-Jährige, unter anderem Präsident des Europäischen Olympischen Komitees EOC, soll Olympia-Eintrittskarten aus dem Kontingent des irischen NOK zu überteuerten Preisen an die Ticket- und Hospitality-Firma THG weitergegeben und sich damit bereichert haben.

Hickey hatte auch zusätzliche Rio-Tickets für sein NOK gefordert - wohl auch für sich und seine "kriminelle Organisation", wie brasilianische Ermittler annehmen. Bis zur Klärung des Falles hat Hickey seine Ämter niedergelegt.

Im Zuge ihrer Ermittlungen wollen die brasilianischen Behörden auch Bach als Zeugen der Vorgänge befragen. Doch der Fecht-Olympiasieger von 1976 reiste bislang nicht nach Rio und verzichtete als erster IOC-Präsident seit langer Zeit auf einen Besuch der Paralympics. Zuletzt hatte Bach zudem geäußert, von der brasilianischen Polizei auch noch keine Ladung zur Zeugenanhörung erhalten zu haben.