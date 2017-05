Tiger Woods: "Seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt"

erschienen am 24.05.2017



Golf-Superstar Tiger Woods macht nach seiner vierten Rückenoperation große Fortschritte. "Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt", schrieb der 41-jährige US-Amerikaner in seinem Blog (tigerwoods.com). Der langjährige Weltranglistenerste hat zuletzt Anfang Februar bei einem Turnier gespielt.

"Die Operation ist etwas mehr als einen Monat her und es ist kaum zu glauben, wie viel besser es mir geht", teilte der 14-malige Major-Gewinner mit. Langfristig betrachtet werde er auf die Tour zurückkehren. "Ich muss von Tag zu Tag schauen. Es hat keine Eile", schrieb Woods, der 2016 alle vier Majors verpasst hatte.