Tiger Woods bei Comeback auf Berg- und Talfahrt

erschienen am 03.12.2016



Golf-Superstar Tiger Woods aus den USA befindet sich bei seinem Comeback nach mehr als 15-monatiger Abstinenz auf einer Berg- und Talfahrt. Der 14-malige Major-Champion, der wegen Rückenproblemen und mehrerer Operationen lange pausieren musste, spielte am dritten Tag bei dem von seiner eigenen Stiftung organisierten Turnier in Albany auf den Bahamas eine 70er-Runde und belegte mit 208 Schlägen (73+65+70) den zehnten Platz im Feld der 18 Spieler.

Woods war mit einer 73 in das mit 3,5 Millionen Dollar dotierte Turnier gestartet, hatte dann am zweiten Tag mit sieben Birdies und 65 Schlägen ein Ausrufezeichen gesetzt. Auch am Samstag lag der 40-Jährige hervorragend auf Kurs. Nach elf Löchern lag er fünf unter Par, doch zwei Bogeys und ein erneutes Doppel-Bogey an der 18 warfen Woods weit zurück.

"An allen drei Tagen bin ich hervorragend gestartet, aber nur an zweien war ich in der Lage, dran zu bleiben", sagte Woods, der aber grundsätzlich sehr zufrieden mit seiner Rückkehr auf den Platz ist: "Ich bin so glücklich, wieder spielen zu können. Es war ein harter Weg bis hierhin. Ich kann wieder in den Wettbewerbs-Modus schalten."

Mit dem Sieg hat Tiger Woods auf der Schlussrunde am Sonntag allerdings nichts mehr zu tun. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Hideki Matsuyama beträgt bereits elf Schläge. Der Japaner hat nach seiner zweiten 65er-Runde mit 197 Schlägen beste Chancen auf den Millionen-Dollar-Scheck für den Sieger. US-Open-Sieger Dustin Johnson (USA) und British-Open-Champion Henrik Stenson (Schweden) haben als gemeinsame Zweite mit 204 Schlägen bereits einen gewaltigen Rückstand von sieben Schlägen.