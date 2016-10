Tiger Woods gibt Comeback in Napa

erschienen am 07.10.2016



Superstar Tiger Woods will nach über einjähriger Verletzungspause am kommenden Donnerstag im kalifornischen Napa auf den Golfplatz zurückkehren. Wie die PGA-Tour mitteilte, habe der 14-malige Major-Sieger offiziell für den Auftakt der US-Tour 2016/17 gemeldet. Der 40-Jährige war zuletzt im August 2015 auf der US-Tour an den Start gegangen und hatte sich anschließend einer Operation am Rücken unterzogen.

Im vergangenen Jahr hatte Woods erstmals als Profi eine komplette Saison verpasst. In der Weltrangliste, die er als Rekordmann insgesamt 683 Wochen angeführt hatte, ist er inzwischen auf Platz 767 abgerutscht. Den bis dato letzten seiner 14 Major-Titel gewann der Kalifornier bei der US Open 2008.