Tim Conboy und Norm Milley fehlen der DEG

erschienen am 20.09.2016



Die Düsseldorfer EG muss nach dem Auftaktwochenende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwei Ausfälle verkraften. US-Verteidiger Tim Conboy zog sich im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin eine Knieverletzung zu und wird Trainer Christof Kreutzer mindestens acht Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der kanadische Stürmer Norm Milley fällt mit einer Unterkörperverletzung voraussichtlich eine Woche aus. Er wird damit am Freitag in Mannheim wohl nicht dabei sein.