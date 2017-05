Tischtennis: Berlin verliert Finalhinspiel der Champions League

erschienen am 07.05.2017



Der deutsche Tischtennis-Meister ttc eastside Berlin hat im Kampf um den vierten Titel in der Champions League der Frauen einen Rückschlag erlitten. Beim 26-maligen polnischen Meister KTS Tarnobrzeg mit der deutschen Top-Spielerin Han Ying verloren die Berlinerinnen am Sonntag 2:3. Das Rückspiel findet am kommenden Freitag in Berlin statt.