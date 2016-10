Tischtennis-CL: Sieg für Düsseldorf, Ochsenhausen verliert

erschienen am 27.10.2016



Der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf hat am zweiten Gruppenspieltag der Champions League den zweiten Sieg gefeiert. Das Team um Olympia-Fahnenträger Timo Boll siegte 3:2 bei Chartres ASTT/Frankreich und führt damit die Tabelle in der Gruppe D an.

Dagegen mussten sich die Tischtennisfreunde Ochsenhausen dem russischen Topklub Fakel Orenburg mit dem entthronten Einzel-Europameister Dimitrij Ovtcharov vor heimischem Publikum mit 1:3 geschlagen geben. Die Oberschwaben belegen in Gruppe A mit einem Sieg und einer Niederlage den dritten Rang hinter Orenburg und dem kommenden Gegner Vaillante Spors Angers/Frankreich (beide je zwei Siege).