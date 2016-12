Tischtennis: Ochsenhausen verliert Champions-League-Spiel in Orenburg

erschienen am 02.12.2016



Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen haben in der Champions League auch das zweite Duell gegen den russischen Topklub Fakel Orenburg mit dem entthronten Einzel-Europameister Dimitrij Ovtcharov verloren. Die Oberschwaben mussten sich am fünften Spieltag der Gruppe A mit 0:3 geschlagen geben, schon das Hinspiel hatten sie vor heimischem Publikum mit 1:3 verloren. Mit acht Punkten liegt der Bundesligadritte als Tabellenzweiter aber weiter auf Viertelfinalkurs.