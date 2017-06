Tischtennis-WM: Boll/Ma verlieren wieder gegen China-Doppel

erschienen am 01.06.2017



Der Traum vom WM-Gold im Herren-Doppel ist für Tischtennis-Superstar Timo Boll erneut geplatzt. Im "Legenden-Doppel" mit dem chinesischen Weltmeister Ma Long unterlag Boll im Achtelfinale der Tischtennis-Weltmeisterschaften in Düsseldorf dem chinesischen Doppel mit Fan Zhendong und Xu Xin mit 1:4 (13:11, 10:12, 8:11, 9:11, 8:11). Bereits vor zwei Jahren waren Boll und Ma in der zweiten Runde an den späteren Weltmeistern Xu und Zhang Jike aus China gescheitert.

Der an Position acht gesetzte Boll hat nun nur noch im Einzel die Chance auf seine zweite WM-Medaille. Am Nachmittag (15.15 Uhr) trifft er in der Runde der besten 64 auf den Polen Jakub Dyjas.