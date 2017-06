Tischtennis-WM: Boll im Einzel weiter - Duo ausgeschieden

erschienen am 01.06.2017



Tischtennis-Topstar Timo Boll (Düsseldorf) hat bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf den Einzug in die Runde der besten 32 geschafft. Der Rekordeuropameister besiegte den Polen Jakub Dyjas mit 4:0, nachdem er wenige Stunden zuvor im Achtelfinale des Herren-Doppels mit seinem chinesischen Partner Ma Long gegen das chinesische Top-Duo Fan Zhendong/Xu Xin ausgeschieden war.

Am Freitag (ab 14.00 Uhr) trifft Boll auf den Koreaner Jang Woojin. Der hatte in der zweiten Runde den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska (Saarbrücken) mit 4:0 aus dem Turnier geworfen. Auch Bastian Steger (Bremen) musste sich dem Ungarn Tamas Lakatos mit 2:4 geschlagen geben.

Am Donnerstag sind noch Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), Ruwen Filus (Fulda) und Ricardo Walther (Bergneustadt) im Einsatz.