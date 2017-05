Tischtennis-WM: Mantz wieder im Training

erschienen am 22.05.2017



Neuling Chantal Mantz (Berlin) kann sich nach überstandener Mittelohrentzündung wieder auf die Tischtennis-WM in Düsseldorf (29. Mai bis 5. Juni) vorbereiten. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) auf SID-Anfrage bestätigte, hat die ehemalige Schüler-Europameisterin am Montag wieder leichte Aufschlagübungen absolviert. Laut Damen-Bundestrainerin Jie Schöpp wird Mantz (20) ab Dienstag wieder mit dem WM-Kader trainieren.