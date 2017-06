Tischtennis-WM: Ovtcharov und Boll im Einzel weiter - Duo ausgeschieden

erschienen am 01.06.2017



Die beiden deutschen Tischtennis-Topstars Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Timo Boll (Düsseldorf) haben bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf den Einzug in die Runde der besten 32 geschafft. Der Weltranglistenfünfte Ovtcharov setzte sich am Donnerstag gegen den Engländer Paul Drinkhall 4:1 durch, Rekordeuropameister Boll besiegte den Polen Jakub Syjas mit 4:0. Wenige Stunden zuvor war Boll im Achtelfinale des Herren-Doppels mit seinem chinesischen Partner Ma Long gegen das chinesische Top-Duo Fan Zhendong/Xu Xin ausgeschieden.

Am Freitag (ab 14.00 Uhr) trifft der Olympia-Dritte von 2012 auf den Sieger des Duells zwischen Hunor Szocs (Rumänien) und Andrej Gacina (Kroatien). Boll kämpft gegen den Südkoreaner Jang Woojin um den Einzug ins Achtelfinale. Der hatte in der zweiten Runde den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska (Saarbrücken) mit 4:0 aus dem Turnier geworfen.

Auch Bastian Steger musste sich dem Ungarn Tamas Lakatos mit 2:4 geschlagen geben. Am Abend sind noch Ruwen Filus (Fulda) und Ricardo Walther (Bergneustadt) im Einsatz.