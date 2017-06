Tischtennis-WM: Silbereisen erstmals im Achtelfinale

erschienen am 01.06.2017



Die deutsche Meisterin Kristin Silbereisen steht bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Düsseldorf erstmals im Achtelfinale des Einzels. Die 32-Jährige gewann in der Runde der besten 32 gegen die Koreanerin Lee Zion mit 4:2. Am Freitag (ab 10.00 Uhr) trifft die Olympia-Teilnehmerin von 2012 auf die Weltranglistenvierte Tianwei Feng aus Singapur.

Sie ist die letzte verbliebene Athletin des Deutschen Tischtennis-Bundes im Damen-Einzel. Die am höchsten gesetzte deutsche Spielerin, Petrissa Solja, schied schon am Mittwoch überraschend in der zweiten Runde aus. Auch Sabine Winter (Kolbermoor) und das Debütantinnen-Trio mit Chantal Mantz (Berlin), Nina Mittelham (Bad Driburg) und Wan Yuan (Bingen-Münster/Sarmsheim) waren früh gescheitert.