Tischtennis-WM: Solja/Fang haben Medaille sicher

erschienen am 01.06.2017



Erstmals in der Nachkriegsgeschichte hat eine gebürtige Deutsche bei einer Tischtennis-WM in den Individualwettbewerben eine Medaille sicher. Petrissa Solja (Berlin) schlug am Donnerstag im Mixed-Viertelfinale mit dem chinesischen WM-Zweiten Fang Bo das schwedische Duo Matthias Karlsson/Matilda Ekholm 4:1 und hat durch den Halbfinaleinzug Bronze schon sicher.

"Ich bin stolz, das jetzt geschafft zu haben. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie vor dem Viertelfinale", sagte Solja nach der Partie: "Ich bin mir sicher, dass wir jetzt auch Gold gewinnen."

Die bislang letzte Frau, die Edelmetall für den DTTB holte, war die aus England stammende Diane Schöler bei der WM 1971 im Mixed mit ihrem Mann und Deutschlands Ikone Eberhard. Die vor Düsseldorf letzte WM-Medaille für Deutschland holte Timo Boll 2011 im Einzel bei der WM in Rotterdam (Bronze).

Die Mannschafts-Olympiazweite Solja und Fang treffen im Halbfinale am Samstag (ab 10.00 Uhr) auf die japanische Paarung Maharu Yoshimura/Kasumi Ishikawa. Das Nippon-Duo schlug das an Position eins gesetzte südkoreanische Paar Lee Sangsu und Yang Haeun mit 4:1.