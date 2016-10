Tischtennis: Winter zieht in Philadelphia in Achtelfinale ein

erschienen am 08.10.2016



Sabine Winter (Kolbermoor) hat beim Tischtennis-Weltcup der Damen in Philadelphia das Achtelfinale erreicht. Die Team-Europameisterin zog durch ein 4:1 (11:2, 8:11, 11:8, 11:8, 11:7) gegen Lokalmatadorin Lily Zhang in die erste Hauptrunde ein und trifft dort auf Mixed-Weltmeisterin Yang Haeun (SĂŒdkorea).

Direkt fĂŒr das Achtelfinale qualifiziert war Petrissa Solja (Berlin), die Nummer vier der Setzliste bekommt es am Samstag mit Spaniens Europe-Top16-Siegerin Shen Yanfei zu tun. Sowohl Winter als auch Solja spielen auch bei der Einzel-Weltmeisterschaft ab 18. Oktober in Budapest.