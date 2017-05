Titelverteidiger will in Zwickau zurück in die Spur

Der Deutsche Rallyemeister Fabian Kreim ging zuletzt zweimal leer aus. Bei der Sachsen-Rallye will er ab Freitag an den Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen. Ein Lokalmatador schaut nur zu.

erschienen am 26.05.2017



Zwickau. Fabian Kreim durfte vor einem Jahr am Zwickauer Kornmarkt jubeln. Zwar war der Skoda-Pilot aus Franken mit seinem Co- Pilot Frank Christian bei der AvD-Sachsen-Rallye 2016 Zweiter - doch weil Sieger Rainer Noller mit seinem Porsche 911 GT3 nicht in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) teilnahm, ging die Höchstpunktzahl an Kreim.

Ein Jahr später braucht der Deutsche Meister dringend das gleiche Ergebnis. Dem 24-Jährigen wurde der Sieg bei der Hessen-Rallye wegen Fehlverhaltens an einer Unfallstelle aberkannt. Anfang Mai, im niedersächsischen Sulingen, fiel er aus. Zwei Nullnummern, die ihn bei seiner Mission Titelverteidigung auf Rang fünf zurückwarfen. " Jetzt ist es natürlich am wichtigsten, wieder in die Erfolgsspur zu kommen und den Vorjahreserfolg in Zwickau zu wiederholen", stellt Kreim klar. Als Führender zum am Freitagabend mit vier Wertungsprüfungen startenden Meisterschaftslauf in der Muldestadt reist René Mandel an. Der 25-Jährige weist die Rolle des Favoriten in seiner ersten DRM-Saison jedoch von sich. "Ich bin da sehr bodenständig. Jetzt sind die anderen am Zug und wir können das sehr locker angehen", meint Mandel, der in einem Ford Fiesta R5 antritt. "Ich kenne die Sachsen-Rallye nicht, aber sie soll ja sehr schnell sein."

Julius Tannert kennt sein Heimspiel sehr gut. Der 27-Jährige aus Lichtentanne verzichtet aber auf einen Start. "Das ist natürlich schade, aber der Fokus liegt ganz klar auf harter, täglicher Arbeit für die WM", erklärt Tannert, für den in zwei Wochen auf Sardinien der nächste Lauf der Junioren-WM auf dem Programm steht. Als Zuschauer wird er aber am Freitagabend dennoch beim Spektakel an der Glück-Auf-Brücke dabei sein. (sesi)

Zeitplan : Freitag, ab 17.45 Uhr: Start des ersten Fahrzeugs an der ersten Wertungsprüfung (WP) des Tages am Rundkurs an der Glück-Auf-Brücke; Samstag, 7.45 Uhr: Start am Alten Gasometer, ab 17.50 Uhr: Zieleinfahrt am Kornmarkt.