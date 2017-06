Titelverteidigerin Muguruza verliert und schimpft über Publikum: "Respektlos"

erschienen am 04.06.2017



Titelverteidigerin Garbine Muguruza ist bei den French Open im Achtelfinale ausgeschieden und hat danach harsche Kritik am französischen Publikum geübt. Die an Position vier gesetzte Spanierin musste sich Stuttgart-Finalistin und Lokalmatadorin Kristina Mladenovic (Nr. 13) in 1:59 Stunden mit 1:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben.

Danach zeigte Muguruza Unverständnis über die Reaktionen der Zuschauer, die Mladenovic immer wieder angefeuert hatten. "Es war ein bisschen respektlos, und es war hart für mich, dort zu spielen. Es war wirklich kein gutes Gefühl. Aber ich bin nicht hier, um mir Feinde zu machen", sagte Muguruza, ehe sie in Tränen ausbrach.

Die Pressekonferenz musste daraufhin sogar kurz unterbrochen werden. Die 23-Jährige verließ den Raum, kehrte kurz danach aber wieder zurück und erklärte ihre Reaktion: "Es war einfach eine sehr schmerzhafte Niederlage."

Damit stehen erstmals seit 23 Jahren wieder zwei Französinnen in der Runde der letzten Acht von Paris, da sich am Montag im direkten Achtelfinal-Duell Caroline Garcia (Nr. 28) und Alize Cornet gegenüberstehen. Die letzte französische Turniersiegerin im Stade Roland Garros war im Jahr 2000 Mary Pierce.

Mladenovic konnten auf dem 10.062 Zuschauer fassenden Court Suzanne Lenglen auch 16 Doppelfehler nicht vom Erfolgsweg abbringen. Immer wieder wurde die 24-Jährige vom gewohnt eigenwilligen Pariser Publikum mit "Kiki, Kiki"-Rufen angefeuert, nachdem sie ihre Fans gestenreich dazu aufgefordert hatte. Muguruza meinte nachher ein wenig despektierlich über ihre extrovertierte Gegnerin: "Ich habe gehört, dass sie 25 Sprachen spricht."

Mladenovic trifft nun am Dienstag auf die Schweizerin Timea Bacsinszky (Nr. 30), die Venus Williams aus den USA (Nr. 10) mit 5:7, 6:2, 6:1 ausschaltete. Für die ältere der Williams-Schwestern war es die insgesamt 20. Teilnahme bei den French Open.

Mladenovic, die aus einer Sportfamilie stammt, hatte im April das Finale des Turniers in Stuttgart gegen Laura Siegemund (Metzingen) verloren. Die deutsche Nummer zwei fehlt nun beim bedeutendsten Sandplatzturnier wegen eines Kreuzbandrisses.