Tod mit 34: Trauer um ehemaligen NHL-Stürmer Svatos

erschienen am 06.11.2016



Der frühere slowakische Eishockey-Nationalspieler und NHL-Stürmer Marek Svatos ist am Samstag im Alter von 34 Jahren gestorben. Dies teilte sein ehemaliger Klub Colorado Avalanche mit. Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt.

Svatos hat zwischen 2003 und 2011 in der NHL für die Avalanche, die Nashville Predators und die Ottawa Senators gespielt. Der Olympia-Teilnehmer von Turin 2006 absolvierte in der Topliga insgesamt 344 Spiele und erzielte 100 Tore. In der Saison 2013/14 spielte Svatos in seiner Heimat beim HC Kosice, seitdem war der Angreifer vertragslos.

"Der gesamte Klub ist über diese Nachricht sehr traurig. Marek war ein großartiger Mensch, ein talentierter Spieler und toller Teamkollege. Unsere Gedanken und Gebete gelten seiner Frau, seinen Kindern und der ganzen Familie", sagte Joe Sakic, General Manager der Avalanche.